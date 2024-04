Sandokan, al via le riprese con Can Yaman: Alessandro Preziosi è Yanez. Lunedì 22 aprile il primo ciack

di redazione web

Lunedì 22 aprile inizieranno le riprese di Sandokan, la serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Protagonista indiscusso e atteso Can Yaman (ex fidanzato di Diletta Leotta), che sarà affiancato da Alessandro Preziosi che ricoprirà il ruolo del fidato Yanez de Gomera.

Sandokan andrà in onda prossimamente su Rai1 e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.

Sandokan arriva in tv: ecco il cast

A vestire i panni della Tigre della Malesia sarà dunque Can Yaman, nel ruolo di Marianna ci sarà l’esordiente Alanah Bloor. Con loro ci saranno Ed Westwick nel ruolo dell’affascinante antagonista Lord Brooke, mentre sarà Alessandro Preziosi a dare il volto all’iconico Yanez de Gomera.

Quando, dove e cosa si vedrà nella serie

La fiction Rai nasce da un’idea di Luca Bernabei e racconterà le origini della Tigre della Malesia, che torna finalmente sul piccolo schermo. Vedremo nascere il mito di Sandokan, la sua scoperta di essere figlio di un antico re guerriero, vivremo insieme a lui l’amore con Marianna, l’amicizia con Yanez e la rivalità con Lord Brooke: avventura, azione, eroismo ed una rivoluzionaria storia d’amore, in un racconto pronto a incantare adulti e bambini, unendo tutta la famiglia.

Le riprese inizieranno il 22 aprile a Formello, dove il set di Sandokan inaugurerà il nuovo Teatro 7, nel polo produttivo targato Lux Vide, e si terranno tra il Lazio, la Toscana, l’isola di Reunion e la suggestiva Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria.

