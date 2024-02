Alyssa Milano, raccolta fondi on line per finanziare la squadra del figlio: hater scatenati. «E' davvero orribile»

di Alessia Di Fiore

L'attrice Alyssa Milano ha richiamato l'attenzione su alcuni troll online che hanno preso di mira suo figlio di 12 anni dopo aver chiesto di sostenere la raccolta fondi per la trasferta della sua squadra di football.

La Milano è andata sui social per rispondere alle critiche avanzate a suo figlio 12enne in seguito ai numerosi sforzi per raccogliere dei fondi per finanziare il viaggio della squadra di football di Milo.

Alyssa Milano nel mirino

Sui social l'attrice scrive: «Ogni genitore raccoglie fondi per le squadre sportive dei propri figli e molti di loro lo fanno attraverso GoFundMe. Non sono diversa» afferma in un post su Instagram.

«Per quanto mi piacerebbe pagare la retta dell'intera squadra e le loro famiglie per viaggi, trasporti, hotel, cibo e bevande, uniformi, spille commerciali e tutte le cose che le squadre fanno per questo tipo di viaggio, non posso permettermi di farlo.

Poi spiega che anche se avesse pagato per tutti, comunque qualche hater avrebbe avuto da ridire.

«Indipendentemente da quello che pensi di me, andare sulla pagina Instagram di mio figlio di 12 anni e lasciare questo tipo di messaggi è orribile, ha continuato». «Lascia in pace i bambini. Lasciali giocare a baseball».

Anche il dodicenne Milo ha preso le difese della mamma, e ha risposto al troll: «Ti rendi conto che ho solo 12 anni e amo mia madre. Mia madre è la persona più gentile di tutti i tempi. Fa tutto per tutti», risponde a un utente.

