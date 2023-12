Chiara Nasti e la borsa Chanel, veleno sugli haters: «Nel 2024 anche voi uomini potete usarla se vi piace così tanto...»

di Marta Goggi

Chiara Nasti è spesso nel mirino degli haters. Sono in molti a criticarla per il suo stile di vita e per il suo stile di lusso ostentato sui social. Anche questa volta il web non si è risparmiato, ma la donna ha risposto a tono.

Il post

Il post incriminato rigurda una foto insieme a suo marito Mattia Zaccagni, in cui Chiara Nasti mostra in primo piano una borsa di Chanel rossa. Sono in molti ad aver commentato: «Che cafona, non serve la posa, l'abbiamo vista la borsa, tranquilla...» e «La prossima volta, mettila un po’ più in vista… imbarazzante» oppure «Due foto veramente brutte».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 16:25

