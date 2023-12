Chiara Nasti e la foto romantica con Mattia Zaccagni: «Non serve la posa, abbiamo visto la borsa...»

di Redazione web

Chiara Nasti è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, pubblica numerose storie o foto insieme al suo bambino Thiago o al marito Mattia Zaccagni. Spesso, l'influencer viene attaccata dagli hater che la accusano di esporre troppo la sua vita privata su Instagram oppure che le danno contro per il suo continuo ostentare abiti, scarpe o borse di noti marchi di moda.

Il post Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui è in compagnia del marito, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. L'influencer indossa un vestitino bianco e delle calze velate e, prima, guarda verso l'obiettivo, anche abbastanza seria, poi, bacia sulla guancia il marito. La didascalia che accompagna le immagini è composta da semplici emoticon natalizie.

Ciò che, però, ha attirato l'attenzione dei follower di Chiara è sicuramente la borsa rosso fiammante che mette in primo piano. Qualcuno ha commentato: «Che cafona, non serve la posa, l'abbiamo vista la borsa, tranquilla...», «La prossima volta, mettila un po’ più in vista… imbarazzante» oppure «Due foto veramente brutte».

Chiara Nasti e i social

Chiara Nasti non ha risposto a nessuno dei commenti negativi che sono apparsi sotto le sue nuove foto Instagram, anche se, non è una novità che l'influencer, se toccata nel vivo, risponda e, poi, riposti tutto nelle proprie storie. Spesso, infatti, Chiara ha mostrato le offese che qualche hater rivolge a lei o al suo bambino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA