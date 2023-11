Chiara Nasti furiosa su Instagram: «Siete mamme, mogli e donne senza dignità». Cosa è successo

di Redazione web

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più note di Instagram e, da quando è diventata mamma del suo piccolo Thiago (che tra qualche giorno compirà un anno), posta spesso storie e foto insieme a lui. Proprio il suo modo di crescere il figlio "disturberebbe" alcuni hater che criticano Chiara e tutto ciò che fa nei confronti del suo bambino. Nelle scorse ore, l'influencer ha pubblicato una storia in cui si sfoga duramente contro una sua follower.

Lo sfogo di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra il suo piccolo Thiago che gattona e su due dita della mano ha un cerotto, l'influencer scrive: «Povero bimbo mio». Quindi, nella storia successiva, la giovane mamma mostra un messaggio di una sua follower che la rimprovera per il modo di badare al figlio: «Guarda di più questo bambino, anziché farti i selfie e allenarti! Io, al posto tuo, mi sentirei una m***, poverino. Io ho un bambino di 11 mesi che tra poco compie un anno, è iperattivo e nessuno mi aiuta, ci sto dietro io 24 ore su 24. Se una mamma sta attenta davvero ai suoi figli, non li avrà pieni di ammaccature in faccia, sugli occhi o le dita».

Quindi, Chiara Nasti ha risposto molto arrabbiata: «Queste facce di m*** sono tutte sul mio profilo? Avete delle vite che fanno pietà. Siete mamme, mogli e donne senza dignità... sprigionate cattiveria e invidia da tutti i pori. Brutte, maligne e infami... ma che razza di uomo può stare con sti ragni esauriti?».

Chiara Nasti e l'incubo del personal trainer: «Oggi purtroppo è qui... povera me»

Il post sul matrimonio

Ma non è finita qui. Chiara Nasti, infatti, ha pubblicato uno scatto del giorno del suo matrimonio: è all'altare con il marito Mattia Zaccagni e la foto li ritrae nel momento della promessa. La didascalia recita: «Per sempre», quindi, una follower scrive: «Per sempre... vedremo» e l'influencer risponde: «Che ca*** vuoi strega? Basta con questo atteggiamento odioso, volete alludere a chissà cosa...

