Chiara Nasti, foto inedita del suo matrimonio: «Possiamo tornare indietro?»

Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni si sono sposati lo scorso 20 giugno a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli e, poi, hanno continuato i festeggiamenti a Villa Miani con le loro famiglie e i loro amici. L'influencer ha sempre descritto il giorno del suo matrimonio come una giornata piena d'amore e praticamente perfetta. Proprio per questo, a volte, è un po' nostalgica e vorrebbe tornare indietro nel tempo precisamente a quel giorno.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato qualche scatto inedito di quello che ha definito il giorno più bello della sua vita: il suo matrimonio. Nell'ultima storia ha postato una foto con il vestito da sposa indossato quando si stava recando, in auto, in direzione della basilica dove si è sposata. La giovane mamma ha scritto: «Possiamo tornare indietro?».

Chiara ha un bellissimo ricordo del giorno in cui si è sposata e non è la prima volta che pubblica storia in cui si commuove pensando a quei momenti.

