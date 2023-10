Chiara Nasti, Thiago le rovescia addosso il pranzo: «Che stress! Mamme aiutatemi»

di Redazione web

Chiara Nasti è una mamma super impegnata con il suo piccolo Thiago che, ora, che ha imparato a gattonare e a muovere i primi passi, le sta dando un bel da fare. L'influencer moglie del calciatore Mattia Zaccagni, infatti, ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram, in cui mostra il triste epilogo del pranzo del suo bambino. Spesso, Chiara viene criticata dagli hater per il suo modo di fare la mamma ma lei non se ne cura più di tanto e, anzi, ha sempre dichiarato che si diverte moltissimo con il figlio.

Le storie Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti, nelle sue ultime storie Instagram, ha mostrato ai suoi follower il risultato disastroso del pranzo di Thiago. L'influencer indossa un paio di short di jeans e una canotta azzurra e davanti a lei c'è il seggiolone sopra il quale è seduto il bambino che, però, ha lanciato per terra il piattino con il cibo schizzando i vestiti della mamma. Chiara Nasti, a corredo delle foto ha scritto: «Regola numero uno: mai prepararsi prima di fare pranzare un bimbo tremendo! Mio Dio che stress, mamme datemi un po' di conforto».

In seguito, l'influencer ha pubblicato un altro video in cui Thiago è in bagno e gioca con tutto ciò che trova attorno a lui noncurante della mamma che gli chiede di smetterla.

Infine, Chiara Nasti ha chiesto ai suoi follower di consigliarle una lavanderia buona, dato che, l'ultima eperienza avuta non è proprio stata delle migliori. In seguito, ha pubblicato il messaggio di una ragazza che le scrive: «Usa la lavatrice, o meglio, impara a usarla, poi, a stendere e a stirare. Vedrai che la bellezza svanirà... il cervello e la manualità no». Quindi, l'influencer ha risposto scrivendo: «Gne gne gne».

