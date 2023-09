Chiara Nasti: «Brucio la play a mio marito o vado a letto senza rompere i co***?»

di Redazione web

Chiara Nasti è molto attiva e seguita sui social, in particolar modo su Instagram dove i suoi follower, nel corso degli anni, hanno imparato che è molto diretta e non si fa troppi problemi a dire ciò che pensa. Proprio per questo, non si sono stupiti della domanda che, nelle scorse ore, l'influencer ha rivolto loro. Il quesito era, ovviamente, ironico ma Chiara ha (forse) dato voce a migliaia di fan che, spesso, hanno il suo stesso pensiero nei confronti dei fidanzati.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato una storia Instagram in cui si mostra ai suoi follower senza trucco e un po' stanca dalla giornata. L'influencer, a corredo del selfie, aggiunge il box sondaggio e scrive: «Stasera sono indecisa... brucio la play station a mio marito? Oppure vado a letto senza rompere i co***?», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. È capitato, infatti, che quando Chiara registrasse una delle sue storie Instagram, in sottofondo si sentisse il marito, ovvero il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, che si divertiva con i videogiochi.

Comunque sia, esclusa qualche frecciatina normale all'interno della coppia, il loro matrimonio sembra procedere a gonfie vele.

Il taglio di capelli di Thiago

Inoltre, Chiara Nasti ha pubblicato un video in cui il suo piccolo Thiago è in braccio a papà Mattia Zaccagni. Il calciatore si è appena fatto regolare il taglio di capelli dal parrucchiere che, ora, con non poca fatica, sta cercando di tagliarli anche al bambino. Il giocatore cerca di distrarre il figlio che, però, continua a muoversi rendendo difficile l'impresa del ragazzo con la macchinetta elettrica in mano. Chiara filma il tutto e scrive: «I miei uomini».

