Chiara Nasti, mamma dal cuore d'oro: gli auguri al piccolo Thiago e la frecciatina a Zaccagni

Chiara Nasti è una mamma molto affettuosa e premurosa nei confronti del suo bambino Thiago con il quale posta moltissime foto e video nel suo profilo Instagram. L'influencer, da quando è nato il suo piccolo, ha scoperto una nuova e meravigliosa vita e, proprio per questo motivo, non riesce a fare a meno di mostrare quanto bello e dolce sia il suo bebè.

Ad esempio, nelle storie social più recenti, Chiara ha dedicato delle dolci parole a Thiago, poi però, ha rivolto una frecciatina al marito Mattia Zaccagni. Scopriamo insieme cosa ha voluto dirgli.

Chiara Nasti, mamma impegnatissima: «Gli omogeneizzati sono la mia passione»

Chiara Nasti e i primi dentini di Thiago, la dolce foto su Instagram: «Allora ci siamo»

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato varie storie Instagram in cui il soggetto è sempre e solo uno: il suo bambino Thiago. L'influencer napoletana ha più volte detto ai suoi follower come sia letteralmente innamorata del piccolo che, da quando è arrivato, le ha cambiato la vita in meglio.

Comunque sia, proprio oggi, 16 agosto, sono esattamente nove mesi dalla nascita di Thiago e proprio per questo Chiara ha postato una foto e ha scritto: «Auguri amore, quanto eri piccolino qui», aggiungendo un cuore rosso.



La frecciatina a Mattia Zaccagni

Chiara Nasti, nell'ultima storia pubblicata ha lanciato una frecciatina al marito Mattia Zaccagni. Infatti, da quando è nato Thiago tutti i suoi follower dicono che sia uguale al papà.

L'influencer, quindi, ha postato un'immagine di lei da piccola e una del suo bambino e ha scritto: «Ora vediamo se dici ancora che è uguale a te», menzionando il calciatore della Lazio.

