Chiara Nasti, l'hater la attacca: «Tuo figlio è uno zimbello». Lei si infuria e risponde così

Chiara Nasti viene spesso attaccata sui social dove gli hater criticano, ogni due per tre, il suo modo di fare la mamma. L'influencer, il più delle volte, lascia correre, ma quando le toccano direttamente il suo Thiago, non ci vede proprio più. Così, è successo nelle ore scorse quando una sua follower ha commentato una storia e un post di Chiara in cui era in barca con il suo bambino. L'influencer si è infuriata ed ha risposto così.

L'attacco della follower a Chiara Nasti

Chiara Nasti, nelle scorse ore, si è concessa una gita in barca con la sua famiglia e i suoi amici. L'influencer ha, poi, postato molte storie Instagram riguardanti la giornata e questi video, ovviamente, includevano anche il suo bambino Thiago. Una hater di Chiara ha risposto alla storia scrivendo: «Mi spiace tanto, tantissimo... ma di mamma non hai niente!! Eppure, giovani come te ce ne sono tante, ma si vede proprio dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Il piccolo è solo uno zimbello, non c'è amore e si vede». Chiara non ci ha proprio più visto e ha risposto alla signora, ripostando poi tutto il messaggio nelle sue storie Instagram.

La risposta di Chiara Nasti

Al commento della hater, Chiara Nasti ha risposto: «Mamma mia, li crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita, che trasmettono loro gli stessi valori, ovvero: invidia, cattiveria e tristezza. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me, a differenza dei vostri figli.

