Chiara Nasti stanca in viaggio di nozze (: «Per me Las Vegas può finire qui»

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati il 20 giugno scorso e, adesso, si stanno godendo il loro viaggio di nozze negli Stati Uniti. L'influencer e il calciatore della Lazio si trovano a Las Vegas, al momento, e non hanno ancora svelato quale sarà la loro prossima tappa. Nel frattempo, Chiara sta tenendo aggiornati i suoi follower con moltissime storie Instagram e la città dello stato del Nevada sembra non essere proprio di suo gradimento.

Chiara Nasti, nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, si trova all'interno di un casinò di Las Vegas, insieme a lei c'è il marito Mattia Zaccagni. L'influencer, con un'espressione un po' infastidita, scrive: «Per me Las Vegas può finire qui» e, subito, ruota verso l'esterno la telecamera del suo smartphone. Chiara, quindi, inquadra una signora anziana e un signore un po' più giovane che stanno giocando in modo molto appassionato e, alle volte, sconclusionato, davanti allo schermo di alcune macchinette elettroniche. L'influencer riprende i due per più storie e, in sottofondo, si sente Mattia Zaccagni dire: «Chissà a cosa staranno pensando?».

Chiara Nasti e la mancanza di Thiago

Inoltre, da quando è partita in viaggio di nozze con il marito, Chiara Nasti pubblica moltissime storie del suo bambino scrivendo quanto gli manchi abbracciarlo e stringerlo a sé. Nell'immagine postata più recentemente, l'influencer ha scritto: «Mai più senza di te».

