Chiara Nasti e il viaggio di nozze senza il figlio Thiago, la risposta alle critiche: «Mai più, però...»

di Redazione web

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono rientrati alcune ore fa dal loro viaggio di nozze che si è svolto principalmente negli Stati Uniti. I novelli sposi hanno visitato diversi Paesi e città e si sono goduti la vacanza post matrimonio senza il loro piccolo Thiago che è, invece, rimasto a casa con nonni e zia Angela Nasti. L'influencer ha messo a disposizione dei suoi follower un box con le domande, in cui le è stato chiesto se si fosse pentita di avere lasciato il bambino per così tanti giorni. Lei ha risposto così.

Chiara Nasti stanca in viaggio di nozze (: «Per me Las Vegas può finire qui»

Chiara Nasti, viaggio di nozze malinconico senza Thiago: «Non vedo l'ora di abbracciarti»

Chiara Nasti in viaggio di nozze senza Thiago, piovono le critiche: «Sposatevi prima e poi fate figli» https://t.co/dwEHv5eYda — Leggo (@leggoit) July 3, 2023

Le storie Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti è tornata super attiva su Instagram e proprio nelle ultime storie risponde a questa domanda: «Ti sei sentita in colpa a lasciare tuo figlio queste settimane? Non è un attacco, solo una curiosità». Quindi, l'influencer ha chiarito: «No in colpa proprio no, assolutamente, anche perché era in mani molto sicure: era con mia mamma e mia sorella, con la mia famiglia insomma, quindi, ero tranquilla su quello. Mi è mancato tantissimo, però, e credo che non farò più un viaggio così lungo senza di lui, magari, un weekend con mio marito sì, assolutamente, anche perché credo che sia una cosa necessaria, sennò si perde quella cosa che ci deve essere nella coppia. Però, sì, ci è mancato molto. Comunque, in colpa no, è un bambino molto sereno e non ne ha risentito».

Chiara Nasti contro gli hater

Infine, Chiara Nasti ha anche risposto a questa domanda: «Come mai hai messo il profilo privato?». L'influencer ha detto: «Perché non tollero quelli che sono sempre sul mio profilo ad insultarmi senza seguirmi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA