Oroscopo di maggio, Giove fa i bagagli e trasloca in Gemelli: è l'evento astrale del 2024. Chi sale e chi scende, le previsioni di tutti i segni

L'oroscopo del mese di maggio 2024 è molto significativo. Ci sarà, infatti, il passaggio del pianeta dell'espansione e della fortuna, Giove, dal segno del Toro a quello dei Gemelli. Un cambiamento rilevante che cambia le frequenze astrali di tutti i segni per più di un anno. Una ventata di benessere in arrivo per i segni d’aria e quelli di fuoco, in particolare Ariete e Leone.Tasche più leggere per Vergine, Sagittario e Pesci.

Le previsioni di Leggo per il mese di maggio 2024.

I transiti del mese di maggio

Il Sole passa dal Toro (dove rimane fino al 20 maggio) ai Gemelli. Anche Giove dal 26 maggio lascia il segno e entra in Gemelli fino a metà del 2025. Mercurio – in Ariete fino al 15 maggio (diretto e non più retrogrado dal 25 aprile) – giunge in Toro. Venere nel segno del Toro fino al 23 passa poi in Gemelli. Marte rimane in Ariete per tutto maggio. Si segnala, poi, la Luna Piena in Sagittario.