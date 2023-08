Chiara Nasti e i primi dentini di Thiago, la dolce foto su Instagram: «Allora ci siamo»

di Redazione web

Chiara Nasti, da quando è diventata mamma del suo bambino Thiago, posta moltissime foto, video e reel insieme a lui e, in un certo senso, tiene sempre aggiornati i suoi follower su come cresce il suo piccolino. Proprio nelle ultime storie che l'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra ai suoi fan un "traguardo" importante e, sicuramente, sinonimo di crescita, del suo bambino.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra ai suoi follower i primi dentini del suo bambino Thiago. Il piccolino, nato a novembre dello scorso anno, cresce sempre più e la mamma influencer assicura che è molto sveglio, vivace ma, allo stesso tempo, buono. Dopo avere fotografato la piccola sporgenza bianca che si vede spuntare dalla gengiva di Thiago, Chiara ha scritto: «Ah, ma allora ci siamo», aggiungendo un cuore bianco.

Forse, l'influencer si riferisce anche al fatto che, nel periodo in cui i bambini mettono i primi dentini, si lamentino un po' di più proprio per il dolore causato dalla crescita.

Le critiche social a Chiara Nasti

In quest'ultimo periodo, Chiara Nasti è spesso criticata dai suoi hater per il modo in cui fa la mamma. Lei, però, ha sempre risposto che ognuno è libero di fare crescere i propri figli come desidera e soprattutto nessuno dovrebbe dare consigli non richiesti quando si tratta di bambini.

