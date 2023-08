Chiara Nasti, mamma impegnatissima: «Gli omogeneizzati sono la mia passione»

di Redazione web

Chiara Nasti, da quando è diventata mamma del suo piccolo Thiago, posta moltissimi contenuti insieme al suo bambino e, anche se, molto spesso, è vittima delle critiche degli hater che la accusano di non sapere fare il genitore, l'influencer sembra proprio non badarci. Nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, la moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha mostrato ai suoi fan qual è la "passione" che negli ultimi tempi la sta tenendo impegnata.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, pubblica vari contenuti tra cui video, foto e reel. Proprio alcuni giorni fa, l'influencer napoletana aveva mostrato ai suoi milioni di follower il motivo per cui il suo bambino, alle volte, si lamentava: al piccolo Thiago stanno crescendo i dentini. Così, Chiara desidera cominciare lo svezzamento e, proprio per questo, ha postato una storia in cui fotografa la dispensa di casa sua che è piena zeppa di omogeneizzati di tutti i guesti. La giovane mamma ha scritto: «Chiara passione omogeneizzati», con l'emoticon di un bebè e di una faccina con le lacrime dalle risate.

Chiara Nasti e i social

Chiara Nasti posta moltissimi contenuti sui propri profili social ma, ad esempio, ha chiuso il proprio profilo Instagram perché stanca delle continue critiche e dei continui messaggi o consigli non richiesti di altre mamme. L'influencer, comunque, è seguita da più di due milioni di follower.

