Chiara Nasti, la foto dei primi passi di Thiago e lo sfogo contro gli hater: «Di quello che dite non me ne frega niente»

di Redazione web

Chiara Nasti, da quando è diventata mamma del suo primo bambino Thiago avuto dal marito Mattia Zaccagni, posta moltissimi contenuti social in cui mostra i progressi legati alla crescita del suo piccolino. Spesso, però, l'influencer è duramente attaccata dagli hater che la accusano di non essere una brava mamma e di non prestare troppa attenzione a come cresce suo figlio. Nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, Chiara si sfoga duramente contro di loro.

Chiara Nasti e la bruciatura sul fianco, fan preoccupati: «Cos'è successo?». L'influencer racconta l'incidente

Chiara Nasti, mamma dal cuore d'oro: gli auguri al piccolo Thiago e la frecciatina a Zaccagni

Chiara Nasti, mamma dal cuore d'oro: gli auguri al piccolo Thiago e la frecciatina a Zaccagni https://t.co/7Quwhi0HVA — Leggo (@leggoit) August 16, 2023

La storia Instagram di Chiara Nasti

Il bambino di Chiara Nasti cresce in fretta e ora sta cominciando a muovere i primi passi con l'aiuto del suo girello tutto colorato. Il piccolino corre verso la mamma e il papà che lo riprendono con lo smartphone e più di qualche volta mostra il suo dolce sorriso ancora senza dentini.

Chiara ha pubblicato il tenero video ma si è, poi, voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe in merito a tutte le critiche che, ogni giorno, riceve. L'influencer ha scritto: «Questi consigli che ogni volta volete dare come, ad esempio, "Il girello no" e quello nemmeno e sto ca*** neanche. Ma crescete i vostri figli a vostro modo e piacimento che qui a noi non ce ne frega niente di quello che dite perché ricordatevi sempre che ogni mamma fa come vuole.

Lo sfogo di Chiara Nasti

Infine, Chiara Nasti chiude il suo sfogo aggiungendo un ultimo pensiero: «Siete le stesse persone che quando avranno i figli grandi non permetteranno loro di fare niente e, poi, scoprirete che vi avranno nascosto varie cose e da povere illuse direte che "sono i più belli, i più intelligenti e i più bravi"».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA