Chiara Nasti, Mattia Zaccagni e Thiago: «Ditemi se non è il bambino più torturato al mondo»

Chiara Nasti, come del resto ogni mamma, è innamorata del suo bambino Thiago, avuto dalla relazione con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. I due postano moltissimi contenuti social insieme al loro piccolo e soprattutto l'influencer viene spesso criticata per il suo modo di fare la mamma. Lei, però, sembra proprio non dare peso alle critiche e, anzi, molte volte risponde a tono alle offese che le vengono rivolte. In una delle ultime storie che Chiara ha pubblicato su Instagram, Thiago è letteralmente sommerso dai baci di mamma e papà.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato una dolce storia sul proprio profilo Instagram in cui è in compagnia dei suoi "uomini": il marito Mattia Zaccagni e il loro bambino Thiago. I tre sono stesi sul letto matrimoniale e il piccolino è in mezzo tra mamma e papà che lo riempioni di bacini mentre lui ride teneramente. L'influencer, quindi, scrive: «Ditemi se non è il bambino più torturato del mondo». Chiara si diverte molto con Thiago che, ogni giorno, scopre qualcosa di nuovo che la fa molto divertire. Ad esempio, nella storia successiva, il piccolo si vede per la prima volta allo specchio e sorride al bambino dall'altra parte che, in realtà, è lui.

In questo periodo, Chiara è molto felice e lo ha confermato anche ai suoi fan tramite un box delle domande.

Chiara Nasti e i social

Chiara Nasti si racconta sui social a 360 gradi e nel modo più sincero possibile, a volte, può non piacere ma a lei non interessa più di tanto, anche perché ha sempre detto che non costringe nessuno a seguire il suo profilo Instagram.

Venerdì 1 Settembre 2023

