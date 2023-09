Chiara Nasti, "real life" con il piccolo Thiago: «Addio alla mia schiena. Io e Mattia Zaccagni vogliamo altri figli»

di Redazione web

Chiara Nasti ha pubblicato alcune nuove foto e storie nel suo profilo Instagram in cui è in compagnia del suo bambino Thiago. L'influencer e il piccolo nato dalla relazione con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, sono inseparabili anche sui social e, molto spesso, lei posta contenuti in cui racconta alle sue follower come procede la sua vita da mamma. L'ultima foto che Chiara ha postato su Instagram descrive la "real life" di un genitore impegnatissimo con il suo bebè.

Chiara Nasti e la nostalgia della gravidanza: «Che pancione avevo...». Voglia del secondo figlio?

Chiara Nasti: «Brucio la play a mio marito o vado a letto senza rompere i co***?»

Il post Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui porta a spasso per la città il suo bambino Thiago. L'influencer lo stringe in braccio ma, siccome il piccolo sta crescendo, non è più troppo agevole portarlo tra le braccia, quindi, la fatica rende un po' curva la sua schiena. Chiara, come didascalia della foto, scrive: «"Real Life"... Addio alla mia schiena», con diverse emoticon con le lacrime dalle risate.

Poi, in altre storie pubblicate e sempre a proposito della foto che la ritrae con il piccolo, Chiara Nasti ha scritto: «Anche i paparazzi sono testimoni che Thiago non sta un attimo nel passeggino, è un koala ormai».

Chiara Nasti e le risposte ai follower

Infine, Chiara Nasti ha messo a disposizione dei suoi follower il box delle domande e qualcuno le ha chiesto se non stia già pensando a un altro bambino, magari a una femminuccia. L'influencer, quindi, ha risposto: «Ragazzi mi state facendo tutti la stessa domanda ma un attimo, con calma. Vorremmo altri bambini ma a suo tempo. A Mattia (Zaccagni, ndr) piacerebbe una bambina, a me un altro fratellino e, poi, come terza, una sorellina per Thiago».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA