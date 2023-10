Chiara Nasti, lo sfogo: «Se dovete offendermi scrivete messaggi brevi, quelli lunghi non li leggo»

di Redazione web

Chiara Nasti da quando, anni fa, ha aperto il proprio profilo Instagram è sempre stata presa di mira dagli hater che non le hanno mai risparmiato nulla: qualsiasi foto o video postasse, non andava bene. Ora, che l'influencer è diventata mamma del suo piccolo Thiago, la situazione non è cambiata e, ogni giorno, Chiara legge commenti o messaggi offensivi. Quindi, questa mattina, sabato 7 ottobre, ha deciso di rivolgersi direttamente agli odiatori dettando loro alcune "linee guida" se desiderano che i messaggi vengano letti.

Chiara Nasti, foto in barca: «Ama prima te stessa». I fan: Lo dici te che sei tutta rifatta

Chiara Nasti, "real life" con il piccolo Thiago: «Addio alla mia schiena. Io e Mattia Zaccagni vogliamo altri figli»

Le storie Instagram di Chiara Nasti

Nelle ultime storie Instagram che Chiara Nasti ha pubblicato, si trova insieme al suo bambino Thiago che si sta divertendo con alcuni giocatoli. L'influencer, senza trucco e in piagiama, quindi, dice: «Comunque stavo leggendo qualche commento sotto le mie foto oppure i messaggi che alcuni mandano e vedo quanto si applica la gente per scrivermi trattati di offese, cioè perdo anche la concentrazione. Quindi, se volete insultarmi e farmi arrivare il messaggio, scriveteli brevi perché tutte quelle righe non le legge nessuno».

Inoltre, Chiara ha scritto: «Siete bravi a insultarmi, soprattutto quando commentate il mio essere mamma, in quel caso vi svelo un segreto: sono una mamma perfetta».

Chiara Nasti, spesso, racconta su Instagram come venga offesa e denigrata per il suo modo di essere mamma e, proprio nelle scorse ore, ha detto: «Mi offendono ma non mi conoscono nemmeno. Io sono talmente premurosa e presente con Thiago che non ho nemmeno aiuti in casa perché mio figlio voglio crescerlo io, quindi, non so perché dovrei essere una mamma cattiva».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA