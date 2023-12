Chiara Nasti, Thiago e lo spirito natalizio già esaurito: «Non vedo l'ora di togliere l'albero»

di Redazione web

Chiara Nasti, da quando è diventata mamma del suo piccolo Thiago, posta moltissime storie Instagram in sua compagnia. L'influencer è sempre con il suo bambino con il quale si diverte a giocare, guardare i cartoni animati o correre per casa. Nell'ultimo video che l'influencer ha pubblicato, lei e il figlio sono seduti davanti all'albero di Natale e Thiago stringe tra le mani una decorazione natalizia che ha preso proprio da uno dei rami.

Lo spirito natalizio

Stando all'ultima storia Instagram pubblicata, sembrerebbe che lo spirito natalizio di Chiara Nasti si stia già esaurendo. Infatti, l'influencer seduta ai piedi del grande albero di Natale presente nel suo salotto, stringe il suo bambino Thiago con una decorazione in mano. La moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, guarda sorridente il suo smartphone e scrive: «Non vedo l'ora di togliere l'albero». Evidentemente, è un pericolo e, allo stesso tempo, un'attrazione per il figlio che, come ogni bambino, sarà incantanto dalle luci e dalle palline appese ai rami.

Chiara ha sempre detto che Thiago è un bambino vivace a cui piace muoversi e scoprire cose nuove e i fan pensano che l'influencer abbia un bel da fare con il piccolo che sta imparando a camminare e tutte le decorazioni natalizie sparse per casa.

Le critiche per la casa sui social

Sotto all'ultimo post che Chiara Nasti ha pubblicato nel proprio profilo Instagram, sono comparse numerose critiche nei suoi confronti e qualcuno ha anche scritto: «Stai attenta a mostrare così tanto casa tua che i ladri entrano di nuovo».

