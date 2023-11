Chiara Nasti: «Non me la sento di mandare Thiago all'asilo nido» e spiega perché il bambino ha due dita fasciate

di Redazione web

Chiara Nasti, ancora prima di diventare mamma del suo primo bambino Thiago, aveva sempre dichiarato che lo avrebbe voluto crescere personalmente, senza l'aiuto di eventuali tate. Così è stato: l'influencer è sempre molto presente, trascorre tutte le sue giornate con il piccolo e, quando è in viaggio, cerca anche di dedicarsi ai suoi fan che le fanno sempre tante domande, come è successo anche questa mattina, martedì 21 novembre.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti si trovava in treno con il suo Thiago e ha messo a disposizione dei follower il classico "box delle domande". Una fan le ha chiesto: «Quando lo inserirai al nido? Io ho un bambino di un anno e credo che prima dei tre non lo manderò». Quindi, l'influencer risponde: «Allora, per ora, io non me la sento, voglio aspettare anche un pochino. Sicuramente, trovo importante che Thiago stia con altri bambini ma questo posso farlo anche a prescindere dal nido, soprattutto se poi devo passare una settimana a casa perché si ammala! Ad oggi, prenderei più una babysitter, ecco».

Poi, Chiara ha anche spiegato il motivo per cui il bambino ha due dita fasciate: «Ci siamo presi uno spavento che non vi dico. Praticamente, si è fratturato un ditino perché si è tirato addosso una statuina ma è successo tutto nel giro di pochi secondi, io ero lì con lui. Infatti, è proprio vero che succede tutto in pochi secondi, io sono una mamma molto presente, non lo perdo mai di vista ma, purtroppo, con i bambini piccoli, queste cose succedono».

Chiara Nasti, mamma bis

Infine, Chiara Nasti ha risposto a un'altra domanda in cui ha detto che le piacerebbe diventare mamma anche di una bambina ma è sicura che i suoi figli saranno tutti maschietti: «Scommettiamo?», ha scritto ironicamente.

