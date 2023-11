Chiara Nasti festeggia il primo compleanno di Thiago e piovono critiche: «Mi aspettavo Disneyland e invece...»

di Redazione web

Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni hanno festeggiato il primo compleanno del loro bambino Thiago. L'influencer e il calciatore della Lazio hanno dedicato al loro piccolo delle dolcissime foto e video sui rispettivi profili e, anche questa volta, non sono mancate le critiche e i commenti negativi da parte degli hater. Proprio qualche giorno fa, Chiara si era lasciata andare a un lungo sfogo contro chi continuava ad attaccarla per il suo modo di fare la mamma.

Il post Instagram di Chiara Nasti

Torta di compleanno azzurra e bianca con due piccoli orsetti dello stesso colore sopra, Chiara Nasti da un lato, Mattia Zaccagni dall'altro e il piccolo Thiago in centro, incantato a guardare i pupazzetti di zucchero. L'influencer scrive: «Buon compleanno amore della nostra vita», aggiungendo un cuoricino. Poi, la giovane mamma ha pubblicato un'altra foto in cui, sempre con il bambino e il marito, si lascia immortalare con i personaggi del cartone animato "La fattoria di Zenon" che sono andati a fare visita al festeggiato.

Nonostante i due post siano stati molto apprezzati, qualcuno ha canzonato Chiara scrivendo: «Mi aspettavo Disneyland e invece a casa...», facendo riferimento al tanto discusso gender reveal che l'influencer e il giocatore organizzarono allo stadio Olimpico di Roma. Qualcuno, poi, ha scritto: «Che disagio...».

Le dediche di Chiara e Mattia a Thiago

Chiara Nasti, per augurare buon primo compleanno al figlio, ha pubblicato un dolce video che raccoglie tutti i momenti più emozionanti dalla sua nascita fino ad oggi e ha scritto: «Buon compleanno mini, ti amiamo immensamente». Mattia Zaccagni, invece, ha postato una foto in cui è seduto sull'altalena con il bambino e gli ha dedicato queste parole: «Tanti auguri per il tuo primo compleanno AMORE MIO, sei la cosa più bella del mondo! TI AMO immensamente».

