Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la famiglia si allarga? «Sorellina in arrivo...», ecco quello che sappiamo

di Alessia Di Fiore

Pare che la famiglia Chiara Nasti-Mattia Zaccagni si stia per... allargare, l'influencer moglie del calciatore della Lazio ha infatti appena postato una stories che fa pensare ad una sorellina in arrivo.

Ma non è come si potrebbe immaginare: la sorellina non è per il piccolo Thiago ma per Twenty, la barboncina color caramello di Chiara Nasti, che sta per condividere la sua padroncina con una nuova arrivata.

Cagnolino in arrivo

Chiara Nasti ha infatti postato foto di teneri barboncini che è andata a vedere, poi ha interrogato il pubblico per chiedere un consiglio.

«Che faccio, la prendo? Potrebbe essere una sorellina per Twenty», scrive la Nasti nelle stories di Instagram.

Poi ha postato un'altra stories con la cucciolotta in mano, ma ancora non ha dato conferma della sua decisione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 15:07

