Chiara Nasti, la replica alla domanda scomoda di una follower: «Odio quando mi viene detto...»

di Redazione web

Chiara Nasti questo pomeriggio ha aperto un box domande sul proprio account Instagram dedicato ai follower: c'è chi le ha chiesto consigli sulla cura dei capelli, chi della festa di compleanno del piccolo Thiago e chi, indiscretamente, ha fatto notare all'influencer di aver perso peso.

La dieta di Chiara Nasti

Nonostante la domanda di poco gusto, Chiara Nasti ha risposto educatamete di non aver iniziato una dieta e continuare a mangiare come fa sempre, ritenendo di riuscire a mangiare molto senza ingrassare grazie alla conformazione del suo fisico, ma poi aggiunge un po' alterata: «Odio quando mi dite o chiedete queste cose, a volte dimagrisco quando sono sotto stress ma odio che mi si faccia notare, anche perchè spesso viene detto in maniera negativa», risponde l'inluencer.

Accezione negativa o meno, il pubblico dovrebbe smettere di commentare il peso di una donna, non è mai educato ne consono.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 17:45

