Chiara Nasti e la questione israelo-palestinese: «Terrificante». Il video con Di Battista sui social

di Redazione web

In questo periodo, con lo scoppio della guerra tra Israele e Palestina sono molti i vip, stranieri e non, ad essersi espressi in merito alla questione. Tra quelli italiani ci sono, ad esempio, Fedez e Alessandro Gassmann. Mentre tra le voci delle star di Hollywood, di recente abbiamo sentito quella di Angelina Jolie. Gli influencer italiani si stanno pronunciando sui social proprio in questi giorni, questa volta è il turno di Chiara Nasti.

Le parole della Nasti

Chiara Nasti ha voluto far sapere cosa ne pensa della questione israelo palestinese sui social. In una 'storia' Instagram ha pubblicato il video di Alessandro Di Battista, che parlava della Palestina e di Israele. La Nasti ha poi commentato: «Tutto ciò è sconcertante, e niente e nessuno fa nulla per cambiare le cose. Mi piange il cuore vedere una sfilza di video di bambini di pochissimi mesi che sono stati massacrati non avendo nessuna colpa.

Quelli potrebbero essere nostri figli .. ogni volta che mi capita di vedere questi video penso a me e mio figlio in una situazione del genere .. quasi mi immedesimo. Che triste realtà. Terrificante!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA