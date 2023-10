Angelina Jolie: «L'attacco di Hamas in Israele non giustifica il bombardamento di vittime innocenti»

di Redazione Web

Angelina Jolie è intervenuta sul conflitto israelo-palestinese con un post su Instagram. «Quello che è successo in Israele è un atto di terrorismo. Ma ciò non può giustificare le vite innocenti perse nel bombardamento di una popolazione civile a Gaza che non ha nessun posto dove andare, nessun accesso al cibo o all'acqua, nessuna possibilità di evacuazione e nemmeno il diritto umano fondamentale di attraversare un confine per cercare rifugio», ha scritto nel suo lungo e duro post. Leggiamo cosa ha scritto.

Il post di Angelina Jolie

«Come milioni di persone in tutto il mondo -scrive l'attrice premio Oscar- ho passato le ultime settimane turbata e arrabbiata per l'attacco terroristico in Israele, per la morte di così tanti civili innocenti, chiedendomi come aiutare al meglio.

Per 20 anni, Angelina Jolie ha lavorato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, conducendo una campagna a sostegno delle persone costrette a sfollare in tutto il mondo. Si è unita per la prima volta nel 2001 come ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite e poi nel 2012 è stata nominata inviata speciale. L'anno scorso si è dimessa dal suo ruolo presso l'Unhcr.

«La mia attenzione è rivolta alle persone sfollate a causa della violenza in qualsiasi contesto sia», si legge nella dichiarazione di Jolie . «Gaza ha una popolazione di oltre 2 milioni di persone (la metà dei quali bambini), che vivono sotto un duro blocco da quasi due decenni, oltre a decenni di sfollamenti e di apolidia. I pochi camion di aiuti che stanno arrivando sono una piccola parte di ciò che è necessario (e veniva consegnato quotidianamente prima dell'attuale conflitto), ei bombardamenti stanno causando ogni giorno nuovi e disperati bisogni umanitari. La negazione degli aiuti, del carburante e dell'acqua sta punendo collettivamente un popolo. L'umanità chiede di cessare il fuoco immediato. Le vite palestinesi e israeliane - e le vite di tutte le persone a livello globale - contano allo stesso modo», conclude l'attrice premio Oscar.

