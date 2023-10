Angelina Jolie, perché l'attrice si è (quasi) ritirata dalle scene? «Non sono più me stessa da 10 anni»

di Redazione web

Angelina Jolie, attrice e moglie di Brad Pitt, negli ultimi anni si è ritirata dalla scene, o quasi. Il motivo? Una crisi personale: «Mi sembra di non sentirmi me stessa da un decennio» - spiega in un'intervista rilasciata a Vogue. «A 48 anni, sto ancora cercando di capire chi sono», ha continuato, riflettendo sul proprio stile personale. «Sarò in fase di transizione come persona, immagino».

Il progetto nella moda

L'attrice ora si dedica soprattutto al suo concept e collettivo comunitario di moda, Atelier Jolie, il cui lancio è imminente. Angelina Jolie ha ringraziato la figlia diciottenne Zahara per averla aiutata a trovare lo spazio newyorchese per la sua nuova impresa di moda, che punta molto sulla sostenibilità, e ha detto che Zahara e Pax, 19 anni, sono fortemente coinvolti nell’impresa, così come gli altri suoi figli.

L'aiuto dei figli

«Quando sono diventata madre avevo 26 anni», ha detto l'attrice, «e tutta la mia vita è cambiata. Avere dei figli mi ha salvato e mi ha insegnato a stare al mondo in modo diverso. Ultimamente penso che sarei sprofondata in una depressione molto più cupa se non avessi voluto vivere per loro».

