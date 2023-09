Amici, puntata del 1 ottobre: Irama giudice di canto. Super ospite Angelina. Ecco cosa è successo

Dopo il successo di ascolti della prima puntata, domenica 1 ottobre Maria De Filippi torna su canale 5 con la scuola di Amici 23. La classe è stata formata: Sono venti i ragazzi che hanno ottenuto l’accesso al talent. Super ospite di domenica Angelina Mango, mentre a giudicare le performance di canto arriva Irama.

Amici 23, puntata del 1 ottobre: Irama giudice di canto. Super ospite Angelina. Ecco cosa è successo (credits Red Communication)

Anticipazioni

Sono venti i ragazzi che hanno ottenuto l’accesso alla scuola di Amici 2023.

I cantanti: Ezio, Holden, Holy Francisco, Lil Jolie, Matthew, Mew, Mida, Petit, Sarah, Spacehippiez e Stella

I ballerini: Chiara, Dustin, Elia, Gaia, Kumo,Marisol, Nicholas, Simone e Sofia. Domenica 1 ottobre, su canale 5 la seconda puntata.

Superospite in studio Angelina Mango, ex allieva e fenomeno musicale da 39 milioni di stream, doppio platino, 12 milioni di views su youtube, che presenta in esclusiva ad Amici il nuovo singolo. A giudicare la gara di canto e la gara di ballo il cantautore multiplatino Irama e i coreografi Irma Di Paola e Garrison Rochelle

A valutare la gara d’improvvisazione di ballo, il ballerino e coreografo Simone Nolasco, mentre a giudicare la gara inediti ci sarà il produttore musicale ZEF

ALLIEVI DI CANTO

HOLDEN (JOSEPH), 23 anni – Roma - CANTAUTORE

HOLY FRANCISCO (FRANCESCO), 18 anni - Gela (CL) - CANTAUTORE

LIL JOLIE (ANGELA), 23 anni – Caserta (vive a Milano)- CANTAUTRICE

MATTHEW (MATTEO), 22 anni – Monza - CANTAUTORE

MEW (VALENTINA), 24 anni - Jesolo (VE) - CANTAUTRICE

MIDA (CHRISTIAN), 23 anni – Milano - CANTAUTORE

PETIT (SALVATORE), 18 anni – Roma - CANTAUTORE

SARAH, 17 anni - Vigevano (PV) - CANTAUTRICE

SPACEHIPPIEZ (LEONARDO), 22 anni – Schio (VI) (Vive a Milano) - CANTAUTORE

STELLA, 17 anni – Roma - CANTANTE

EZIO, 20 anni – Pescara - CANTAUTORE

ALLIEVI DI BALLO

CHIARA, 19 anni - Roma

DUSTIN, 21 anni – Gold Coast (Australia)

ELIA, 25 anni – Caldogno (Vi)

GAIA, 22 anni – Castellammare di Stabia (NA) (Vive a Roma)

KUMO (TIZIANO), 22 anni Gaeta (LT) (Vive a Milano)

MARISOL, 17 anni - Biella

NICHOLAS, 22 anni - Genova

SIMONE, 18 anni - Roma

SOFIA, 17 anni - Ancona

