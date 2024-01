Selena Gomez e il corpo che cambia: «Non sarò mai più così. Non sono perfetta ma sono fiera di essere chi sono»

di Alessia Di Fiore

Selena Gomez ha condiviso alcune foto sulle stories del suo profilo Instagram accompagnate da alcune riflessioni riguardo il suo aspetto fisico. In entrambi gli scatti l'attrice è in bikini, ma il primo è di una vacanza a Miami risalente al 2013, l'altro è di un suo soggiorno in Messico più recente.

«Oggi, mi sono resa conto che non sarò mai più così», scrive nella prima stories, ma poi continua la sua riflessione nella successiva: «Non sono perfetta ma sono fiera di essere chi sono. A volte dimentico che è ok essere me», afferma l'attrice.

Non è la prima volta che Gomez parla delle sue insicurezze legate al cambiamento del suo corpo, già nel 2022 nel suo documentario My Mind and Me la star aveva esposto alcune riflessioni a riguardo.

In risposta a questo, è stata spesso sottoposta a critiche e attacchi da parte di haters che a detta dell'attrice «non vedevano l'ora di abbatterla».

