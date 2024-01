Selena Gomez, addio la musica per la recitazione? La cantante: «Ho solo un ultimo album dentro di me»

di Alessia Di Fiore

Cosa c'è nel futuro di Selena Gomez? La star della musica e della recitazione nell’ultima puntata del podcast “Smartless” (in uscita l’8 gennaio) ha rivelato quello che ha in programma sul fronte lavorativo. E la sua carriera da cantante sembra proprio essere arrivata agli sgoccioli. Secondo le anticipazioni riportate dalla CNN, la bambina prodigio di Disney Channel avrebbe in un serbo ancora un ultimo album. E lascia intendere di volersi poi dedicare esclusivamente alla sua carriera nella recitazione.

Gomez ha iniziato la sua carriera molto giovane grazie alla serie Disney I maghi di Weverly, che le ha garantito un enorme successo nello star system. Sempre in collaborazione con Disney ha pubblicato una serie di hit grazie alle quali è sbarcata anche nel mondo della musica. All’età di 31 anni pare che però Selena abbia solo voglia di rilassarsi e questo comporterebbe una scelta cruciale per il suo futuro lavorativo.

Gomez sceglie la recitazione

Attualmente sta lavorando alla serie tv Only Murders in the Building, che la vede protagonista sul piccolo schermo insieme a Steve Martin e Martin Short. Ma non è tutto. L’attrice dal 2020 ha fondato un brand di cosmetici Rare Beauty che negli ultimi tempi ha acquisito un successo straordinario. Nel podcast Selena l’ha definito come «il suo regalo più grande».

