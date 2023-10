Selena Gomez torna a parlare di Justin Bieber, i fan furiosi: «Adesso basta»

di Redazione web

In una recente intervista Selena Gomez, parla della sua situazione attuale, della malattia che l'ha colpita in questi anni e dell'anno 2018, che coincide con il periodo in cui ha messo fine alla sua relazione con il cantante canadese Justin Bieber. I due si sono lasciati dopo anni di tira e molla nel 2018, pochi mesi dopo lui si è ufficialmente fidanzato con la modella Hailey Baldwin, per poi sposarla a settembre dell' anno successivo.

Da quel momento la coppia non ha fatto che ricevere critiche e a Hailey è arrivata anche qualche minaccia di morte dai fan di Selena, che non perdevano la speranza che i due potessero tornare insieme.

Negli ultimi mesi ci sono stati numerosi episodi di cui Hailey e Selena sono state protagoniste, tanto che sui social si erano fomate due squadre ben distinte, una che tifava per la Bieber e una per la Gomez. Le due hanno provato più volte a mettere fine alla faida, facendosi fotografare persino insieme a un evento, ma non è servito a nulla, mesi dopo sono state coinvolte da un altro scandalo.

Alcuni utenti sostenevano che Hailey avesse un' ossessione nei confronti di Selena, tanto da volerle rubare lo stile e la personalità e per concludere l' amore della sua vita, gli stessi hanno postato spezzoni di video cercando di provare la loro tesi, finchè la vicenda non si è ribaltata.

Alcuni, che sostenevano Selena, hanno iniziato a ricredersi dopo alcuni atteggiamenti di lei, ad esempio il suo commentare post sulla vicenda gettando ancora più fuoco sulla cosa, o il suo vole apparire come una vittima.

L' ultima intervista dell' attrice è stata infatto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, Selena ha infatti riparlato dell' anno 2018, dei suoi problemi di salute e della sua condizione mentale, danneggiata da una relazione conclusa poco prima.

E' il caso di un' utente su tik tok che prende le parti della Gomez, ritenendo che l' obbiettivo dell' attrice di portare a galla certi fatti, sia stato fatto solo per spiegare la propria condizione mentale e di salute non per screditare Justin o Hailey.

La Gomez ha anche risposto al video commentando «Thank You»

Questa faida, sembra non finire mai, possiamo solo sperare che questo sia l' ultimo scandalo, anche se niente crea tanto rumore come un litigio tra ex, basta però che non si arrivi al bullismo, mai giustificato.

