Justin Timberlake dopo la confessione di Britney Spears sull'aborto: «Pensava restasse un segreto»

Britney Spears si è messa a nudo nel suo libro The Woman In Me e tra le varie cose che ha raccontato c'è anche l'aborto fatto dopo aver scoperto di essere rimasta incinta di Justin Timberlake. La cantante fa capire che la decisione fu presa da lei, ma le parole di lui, che sosteneva non essere pronto a diventare padre, la influenzarono molto. Le sue parole hanno fatto il giro del mondo e una fonte del Daily Mail ha spiegato che Timberlake è rimasto molto sorpreso.

Il parere di Timberlake

L'ex di Britney era convinto che quella storia sarebbe rimasta un loro segreto. Non sembra che voglia replicare alle sue parole, ma non sembra che lui si sia comportato in modo impeccabile con la Spears in passato. Secondo il giornale inglese Justin Timberlake sarebbe consapevole che il modo in cui ha trattato in passato l’ex Britney Spears potrebbe tornare a perseguitarlo così la sua strategia sarebbe quella di rimanere in silenzio.

Le ipotesi

«Justin pensava che la decisione che avevano preso fosse una decisione presa insieme e credeva che lui e Britney avrebbero mantenuto il silenzio su quell’episodio», spiega il Mail, «Ora che Britney ne ha parlato nel suo libro lui cercherà di non dire nulla al riguardo perché sa che qualunque cosa dirà da questo momento potrebbe essere usata contro di lui».

