Cecilia Rodriguez fa squadra con Giulia De Lellis, la sorella di Belen: «Tutte vorremmo avere il suo armadio»

Cecilia Rodriguez è molto impegnata nel suo lavoro e sta per lanciare un pop up di Qlhype, un e-commerce che da vita nuova a vecchi capi e che permette alle persone di poter comprare vestiti e accessori di personaggi conosciuti e non. La sorella di Belen è tra gli organizzatori di questo evento e sarà tra coloro che metteranno i propri capi a disposicione, in vendita, insieme a quelli del compagn Ignazio e di molti altri, tra cui Giulia De Lellis.

I rapporti

Si è parlato molto del rapporto tra le due, visto che in passato l'influencer e Belen non hanno avuto buoni rapporti, ma le voci in merito sono state smentite dalle dirette interessate. Nell'immaginario comune però tra Giulia e Belen non ci sarebbe stato mai un grande feeling e già da questa estate ha stupito la vicinanza tra la De Lellis e Cecilia.

La spiegazione di Cecilia

«Penso che ci siano tantissimi motivi.

