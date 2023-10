Cecilia Rodriguez fa il dito medio a una follower: «Informati prima di parlare»

di Redazione web

Cecilia Rodriguez ha promosso un' iniziativa su Instagram che vede come protagonista lei e altre celebrità come Tommaso Zorzi, Guè e altre, che prevede la vendita di vestiti usati devolvendo il ricavato in beneficenza.

L'iniziativa benefica

Si tratta un iniziativa che si terrà a Milano dal 20 al 29 ottobre, verrà montato un pop up store dove le celebrità che hanno aderito all'iniziativa potranno esporre i loro vestiti che vogliono vendere.

Cecilia Rodriguez, si è anche messa a disposizione degli utenti aprendo un box domande per chi avesse dubbi in merito all'evento.

Tra i messaggi positivi di tante utenti, ecco che spunta l' hater di turno, che anche in questo caso è riuscita a trovare del marcio nella vicenda. L' utente scrive «trovo un'iniziativa vergognosa che voi vendiate la roba che vi regalano e che vi fa schifo»

Cecilia Rodriguez, che come la sorella Belen, non ha peli sulla lingua, non esita a risponderle, affermando che questa, è un' iniziativa di beneficenza e che il vendere vestiti, che siano regalati o meno, non è una brutta azione e che con i regali ognuno può fare quello che vuole.

Poi aggiunge « Informati prima di aprire la bocca», accompagnando alle sue parole un bel dito medio dedicato alla follower.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 20:51

