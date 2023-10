Belen, chi è la donna alle sue spalle? Il dettaglio notato dai fan mentre la showgirl cucina

Uno degli ultimi post che Belen ha pubblicato su Instagram è riuscito a scatenare non poche discussioni, tra effettivo dibattito e commenti degli haters e dei fan della Rodriguez. Il motivo di tanto contendere è il contenuto dell’immagine, nella quale la si vede mentre è impegnata ai fornelli in cucina. Tuttavia, le critiche rivolte alla showgirl argentina sono state immediate e hanno trovato terreno fertile per vari motivi.

Il post incriminato

Il post incriminato mostra due scatti distinti: uno nel quale Belen è in cucina, ritratta mentre sembra intenta a preparare alcune salsicce; e l'altro con lei e sua madre davanti a un suggestivo panorama di montagna.

Il dettaglio

Tuttavia, è venuto fuori un piccolo dettaglio che ha acceso la polemica, soprattutto tra chi non perde occasione per attaccare la Rodriguez. Il motivo è presto detto: sullo sfondo della prima foto, mentre Belen è in primo piano, si intravede un'altra figura femminile, che addosso ha un grembiule. Belen, invece, indossa soltanto una felpa. Questo piccolo particolare ha dato immediatamente il via a dure critiche da parte degli haters, che hanno cominciato a suggerire l’idea che l'intera scena mostrata nella foto non fosse altro che un momento finto, immortalato per onor di foto, e che Belen non stesse effettivamente cucinando. A dirla tutta, sembra che Belen non possa fare alcunché senza attirare l'attenzione negativa. Ma cosa avrà mai combinato stavolta per scatenare una reazione tanto terribile?

