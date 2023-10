«Tutti a pensare che stava male, invece era con». Questo è il tenore dei messaggi con cui i fan diesprimono il proprio dissenso nei confronti di un silenzio social durato settimane da parte della conduttrice. In un post, la showgirl, ha mostrato alcuni attimi, momenti e luoghi, vissuti con la sua nuova fiamma in questi giorni.Prima il silenzio social, poi la presunta apparizione in una, il trasferimento acon il suo attuale compagno e tutti a credere che stesse male: ma la realtà sembra un'altra. Scopriamo insieme cos'è successo.