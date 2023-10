Belen Rodriguez, serenità ritrovata grazie al fidanzato Elio Lorenzoni: gli scatti in centro a Milano

di Redazione web

Belen Rodriguez, in un'esclusiva della rivista "Chi", è stata immortalata a passeggio per Milano con il suo nuovo partner, con il quale si frequenta da luglio. Si tratta dell' imprenditore Elio Lorenzoni, grazie al quale la conduttrice televisiva ha deciso di cambare vita, allontanandosi dalla luce dei riflettori.

Belen, «il superattico è da sogno»: le immagini della nuova casa con Elio Lorenzoni conquistano i fan. È a Milano o a Brescia?

Belen, chi è la donna alle sue spalle? Il dettaglio notato dai fan mentre la showgirl cucina

Belen, relax a Milano

Nell' ultimo periodo, si è infatti notata l'assenza di Belen dai social, solo pochi giorni fa è tonata postando foto della sua gita bucolica in compagnia del nuovo partner, e tra foto di cenette romantiche e falò nella natura la showgirl ha deciso di mostrarci come sta trascorrendo il suo autunno, ma come tutte le cose belle, pare che questa vacanza sia già finita.

La coppia è infatti stata fotografata a passeggio per Milano e Belen pare sia già tornata alla dinamica realtà che le appatiene, ha infatti postato delle stories che la immortalavano nella sua nuova casa in costruzione, stavolta però accompagnata da sua sorella Cecilia.

Tra quanto la nuova coppietta si concederà un altro weekend romantico lontano dalla realtà?

