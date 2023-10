Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, sabato sera in discoteca per mamma e papà. E Cesare?

di Redazione web

Aurora Ramazzotti (26 anni) e Goffredo Cerza (27 anni) sanno molto bene quanto sia importante sapersi ritagliare del tempo per loro due da soli, senza il piccolo Cesare. D'altronde i due sono molto giovani e vogliono divertirsi. Non è la prima volta che la coppia decide di andare in discoteca il sabato sera, lasciando il piccolo in mani sicure. Era già successo quest'estate in Sardegna, quando Aurora, Goffredo e Sara Daniele (la loro migliore amica) avevano deciso di andare all'evento di Lazza in discoteca, lasciando il piccolo Cesare nelle mani di mamma Michelle Hunziker. Questa volta, tuttavia, sono accorsi in aiuto i parenti di Goffredo.

Cesare e i cuginetti

Mentre mamma Aurora e papà Goffredo sono a divertirsi e a godersi il sabato sera, il piccolo Cesare ha trascorso la serata con la zia, Carolina Cerza (sorella maggiore di Goffredo), incinta per la seconda volta e la cuginetta, nata a settembre del 2019.

Per la serata fuori, Aurora Ramazzotti ha scelto un abito bianco con diversi cut out e un profondo scollo a V, accostando una borsa Balenciaga modello a tracolla, Le Cagole, da quasi 2mila euro.

I neo genitori hanno trascorso una serata molto divertente, in compagnia dei loro amici, sapendo che il piccolo Cesare era in mani sicure.

