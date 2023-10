Michelle Hunziker: «Ecco chi mi fa compagnia in questa giornata lontana da tutti»

di Redazione Web

Il tempo non è qualcosa che si può trovare o viene regalato. Semmai, bisogna imparare a prenderselo. E soprattutto, bisogna saper proteggerlo come un oggetto prezioso. Il tempo da dedicare alla propria persona è il tempo per essere, non solo per fare e produrre. È il tempo di relax e di distacco da tutto e da tutti. Un tempo per ricaricare energie ed entusiasmo, allentare lo stress e sviluppare la consapevolezza dei propri bisogni. E lo sa bene Michelle Hunziker che nelle ultime ore ha condiviso un video nelle sue instagram stories dove si mostra distesa nel letto e spiega ai suoi fan di voler stare «lontano da tutti e da tutto». Ma a farle compagnia c'è un piccolo intruso. Andiamo a vedere di chi si tratta,

Aurora Ramazzotti e l'espressione inconfondibile: «Ecco lo sticker che più mi rappresenta»

Michelle Hunziker: «La fusione della mia iride con quella di Celeste e Sole». La foto sorprende tutti

«Qui abbiamo un piccolo muso, tenerissimo che si infila nelle lenzuola della mamma - ha sottolineato Michelle Hunziker nelle sue Instagram stories -.

La showgirl si riferisce al suo amatissimo Odino, il cane dell'ex marito di Michelle Hunziker, Tommaso Trussardi. Il piccolo levriero è entrato nel cuore della conduttrice ed è pronto a colmare tutte le sue carenze d'affetto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA