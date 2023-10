Aurora Ramazzotti, il pranzo con Cesare tra mosse e versetti: «Riguardandomi non mangerei nemmeno io»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma del suo piccolo Cesare, posta moltissimi contenuti social in cui il suo bambino è il protagonista, anche se non ne mostra mai il volto. L'influencer, dopo aver presentato il figlio all'amica Paola Di Benedetto, e avendo specificato con ironia che è un "buon gustaio" dato che non le staccava gli occhi curiosi di dosso, ha postato alcune storie in cui gli sta dando da mangiare. Aurora, però, emette dei versetti strani e, ancora una volta, rende il video molto divertente.

Aurora Ramazzotti e il pranzo di Cesare

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova storia Instagram in cui mostra il momento del pranzo di Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è seduta davanti al suo bambino che è sul seggiolone. Quindi l'influencer indirizza il cucchiaino con il cibo verso il figlio che, ogni volta, che lo mangia viene applaudito dalla mamma che gli dice: «Bravo! Good job. Non me lo spingere fuori con la lingua, però». Aurora, poi, aggiunge: «Riguardandomi, effettivamente, non mangerei nemmeno io».

Infine, a missione compiuta, Aurora chiede ad Alexa (l'assistente intelligente di Amazon) di riprodurre un brano che si intitola "Medio Peso" e che è tratto da un cartone animato e nella storia dopo posta proprio i due protagonisti che ballano e scrive: «Tutti i proprietari di Alexa dopo la mia storia».

Aurora Ramazzotti è una mamma davvero premurosa con il suo Cesare che viene prima di ogni cosa. Infatti, recentemente, l'influencer ha dichiarato di essere felice di essersi presa una pausa dal lavoro per rimanere con il suo bambino.

