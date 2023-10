Aurora Ramazzotti mamma, dal parrucchiere con il piccolo Cesare. Lei si rilassa, mentre «lui è a zonzo per il salone»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti sta dedicando anima e corpo al suo piccolo Cesare che compare spesso nelle sue storie Instagram o nei contenuti che posta sui social. L'influencer, comunque, è molto attenta all'esposizione del suo bambino e, infatti, da quando è nato, non ha mai mostrato il visino. Nemmeno oggi, mercoledì 11 ottobre, che si è recata insieme a lui dal parrucchiere: mentre la mamma si rifà il look, lui è coccolato da tutto il salone.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato poco fa alcune storie sul proprio profilo Instagram. Nel primo video, l'influencer spinge il passeggino dove Cesare si sta rilassando e scrive: «Il mio punto di vista sulla vita». Poi, nella storia successiva, l'influencer posta un selfie in cui mostra di essere dal parrucchiere, in posa per un trattamento ai capelli. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fa una linguaccia verso la telecamera del suo smartphone e informa i suoi follower sul suo piccolino: «E Cesare a zonzo per il salone».

I fan di Aurora sono curiosi di sapere se cambierà look oppure se la mattinata dal parrucchiere è solo una coccola di bellezza.

Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa nei confronti del suo bambino che è diventato la sua priorità assoluta. Qualche tempo fa, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram aveva detto che anche se rimane pochi minuti lontano da lui, ad esempio il tempo di una doccia, il suo Cesare è un pensiero sempre fisso nella mente.

