Aurora Ramazzotti, lo scherzo del piccolo Cesare: «Vassoio e acqua. Intrattenimento puro»

Da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare, frutto dell'amore con Goffredo Cerza, per lei sono cambiate prospettive e priorità. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha sempre dimostrato ai suoi fan, giorno dopo giorno, che si dedica interamente a "banano" ( il nomignolo con cui si riferisce al figlio, ndr.). E proprio nelle ultime ore, la neo mamma ha pubblicato nelle sue Instagram stories la foto dei piedini di Cesare con una didascalia a corredo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa si può fare per intrattenere un neonato? Non c'è una ricetta unica, il rapporto genitori figli è una continua scoperta, un susseguirsi di emozioni. E lo sa bene Aurora Ramazzotti che ciononostante è riuscita a trovare una soluzione per intrattenere il suo piccolo Cesare.

«Vassoio e acqua. Intrattenimento puro». Sono queste le parole che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Insomma, "banano" si diverte davvero con poco.

