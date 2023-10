Michelle Hunziker a Verissimo: «Quando Cesare è con me trasgredisco alle regole di Aurora»

di Redazione web

Michelle Hunziker (46 anni) è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin per parlare della sua carriera e vita privata, tra nuovi arrivi in famiglia, il piccolo Cesare, e gli impegni di lavoro e programmi televisivi nuovi, insieme al collega e amico Gerry Scotti.

Durante la loro chiacchierata, Slvia non ha potuto non chiedere a nonna Michelle come sta andando la sua vita in queste nuove vesti e la showgirl svizzera non ha potuto non emozionarsi di fronte alle immagini dell'estate appena ttrascorsa con le figlie e il nipotino: «Un periodo bellissimo, ci siamo riavvicinate molto».

Michelle ha, poi, confessato cosa fa con Cesare quando Aurora Ramazzotti lo lascia a casa sua.

Michelle Hunziker a Verissimo: la carriera, la separazione da Tomaso Trussardi e l'emozione di essere nonna

Aurora Ramazzotti, la maglietta contro gli hater: poi la foto 'anni 2000' con mamma Michelle. «I look sono tutto»

Le regole di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker ha raccontato di trascorrere molto tempo con il nipotino Cesare, «Ogni volta che serve una mano ad Aurora e Goffredo, io sono sempre disponibile».

«Devo confessare che io trasgredisco spesso alle regole che Aurora Ramazzotti mi vuole imporre su Cesare, ma d'altronde ho cresciuto tre figlie, so come si fa. Lei vuole che io metta in riproduzione questi suoni bianchi (pioggia che cade, ecc...) mentre il piccolo dorme, ma io non lo faccio mai. Bisogna far riposare i cervelli di queste piccole creature. Poi vorrebbe che io gli dessi il biberon a mezzanotte, senza svegliarlo, ma io devo fargli fare il ruttino e finsce che stiamo svegli insieme fino all'1:30», ha confidato Michelle che fino all'ultimo ha sperato che la figlia Auri non stesse ascoltando la sua intervista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA