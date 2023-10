Michelle Hunziker ritrova la fede (dopo i trascorsi nella setta): la preghiera in chiesa davanti alla statua della Madonna FOTO

di Luca Uccello

Michelle Hunziker è (anche) una donna di chiesa, che ha ritrovato la fede. Gli scatti in esclusiva di Diva e Donna mostrano la conduttrice televisiva in un momento di preghiera, di profondo raccoglimento in una cappella nel centro di Roma prima di raggiungere tutti i suoi affetti.

Michelle Hunziker in chiesa

Un momento di forte intimità dove l'ex compagna di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi sembra voler ringraziare la Madonna per avergli regalato, nonostante i dolori di due separazioni, una famiglia e delle figlie meravigliose. E ora anche un super nipotino.

Ora ha abbracciato la fede dopo essere stata per cinque anni ingannata dalla santona di una setta, da I guerrieri della luce.

Michelle Hunziker e l'inganno della santona

Anni terribili in cui la Hunziker ha voluto poi raccontare non vergognandosi di essere caduta nell'inganno di Clelia. Poi l'incontro con una guida spirituale, frate Elia, che le permette a sua volta di incontrare padre Amorth. È il momento per Michelle di tornare a vivere, ritrovare la fiducia in se stessa, l'amore e la fede...

