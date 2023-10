Michelle Hunziker, paintball di compleanno per la figlia Sole. E per la bisnonna Ineke sono "quattro volte 20": la foto con Aurora e Cesare

di Redazione web

Michelle Hunziker ha festeggiato il decimo compleanno della figlia Sole con una festa a tema molto particolare: il paintball. Tutti gli invitati, amici della piccola e parenti, tra cui anche Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare, si sono preparati per una partita all'ultimo colpo: una volta indossate le protezioni, si parte per colpire gli avversari con palle di colore da buttare addosso. Il risultato finale è stato un tripudio di colori in polvere lanciati ovunque che hanno colorato l'intera area verde dedicata all'attività.

Dopo la partita, Sole, insieme agli invitati della festa, ha continuato a celebrare il compleanno con una cena e qualche stuzzichino. Andiamo a vedere come è andata la festa.

Il doppio compleanno

Michelle ha pensato prorpio a tutto per la festa di compleanno della prima figlia avuta da Tomaso Trussardi, Sole.

Ieri, 10 ottobre era anche il compleanno della mamma di Michelle, Ineke, per l'occasione, la figlia ha deciso di farle un'altra sorpresa, oltre a quella fatta la mattina con il fratello Harold. I due fratelli, infatti, si erano recati, la mattina presto, sotto casa della loro mamma per cantarle "Tanti auguri" al citofono e la sera Michelle ha voluto dedicarle un momento speciale durante la festa, facendole spegnere le candeline su una torta particolarmente divertente. La mamma di Michelle, infatti, ha compiuto 80 anni, ma per lei sono solo «4 volte 20».

Ineke ha trascorso un bel pomeriggio con la sua famiglia e, soprattuto con il piccolo Cesare. Il piccolo era molto curioso e in una storia Instagram condivisa da Michelle Hunziker, Cesare allungava le mani verso la bisnonna Ineke che rideva con lui.

La famiglia ha festeggiato il compleanno della piccola Sole e della nonna Ineke con una festa incredibile che ha reso felici proprio tutti.

