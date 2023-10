Michelle Hunziker, compleanno doppio: la figlia Sole compie 10 anni, sorpresa per nonna Ineke 80

di Redazione web

Questa sarà una giornata molto impegnativa per Michelle Hunziker che festeggia due grandi traguardi per la sua famiglia, un doppio compleanno: la piccola Sole compie 10 anni, mentre la mamma Ineke ha raggiunto 80 anni. La conduttrice sta già organizzando feste a sorpresa e regali incredibili per la sua amata famiglia.



Sole è la prima figlia che Michelle Hunziker ha avuto dal suo precedente marito, Tomaso Trussardi e due anni dopo è arrivata Celeste che ha compiuto 8 anni a marzo. Tomaso e Michelle si incontreranno per festeggiare insieme il compleanno della loro primogenita? Andiamo a vedere cosa ha architettato la showgirl per lasciare tutti senza parole.

Michelle Hunziker e la sorpresa alle festeggiate

Questa mattina Michelle Hunziker si è svegliata molto presto per poter preparare una piccola sorpresa alla piccola Sole che oggi compie 10 anni. Mamma Mich ha comprato due ciambelle glassate, probabilmente le preferite della piccola, e ha aggiunto le candeline con il numero 10 accese e poi tutti pronti per cantarle “Tanti auguri”, in attesa, probabilemnte della festa di compleanno che si terrà a breve insieme agli amici e alla famiglia.



Ma la mattinata non è finita qui, anzi. Dopo aver portato le figlie a scuola, insieme al fratello Harold, sono andati sotto casa della mamma Ineke e, dopo aver citofonato, hanno intonato "Tanti auguri", in mezzo alla strada, tra risate e divertimento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 09:10

