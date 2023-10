Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, reunion per il compleanno della figlia Sole

di redazione web

Festa e reunion in grande stile per Michelle Hunziker che , dopo essere passata a prendere la figlia a scuola a bordo della sua Porsche rosa, si è recata al parco per i festeggiamenti che includevano tutta la famiglia.

Ieri era il decimo compleanno della piccola Sole, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nata nel 2013.

La festa a tema

La festa si è svolta in un parco di Milano, un'ottima occasione per riunire tutta la famiglia in onore di Sole, che per la sua festicciola ha voluto una festa a tema Disney, infatti, la torta postata sui social dalla stessa Michelle recita la frase " Sole + Stich" .

A festeggiare con Sole e Michelle non potevano mancare la sorella Celeste, qualche amico, e ovviamente l' ex marito della Hunziker, Tomaso Trussardi, accompagnato dall' immancabile levriero, Odino.

Due compleanni in un giorno solo

Ma per Michelle i compleanni non finiscono qui, la showgirl ha infatti postato delle Instagram Stories che immortalavano una torta con ben più di 10 candeline.

La festeggiata era proprio la mamma di Michelle che condivide il giorno di nascita con la sua nipotina.

