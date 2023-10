Chiara Ferragni, la torta a sorpresa con il suo staff: «Un sogno che si realizza»

di redazione web

Chiara Ferragni su instagram ha appena pubblicato delle stories mentre spegne le candeline su una super torta. Il compleanno in questione non si riferisce però all' influencer o a un membro della famiglia, bensì ai 14 anni della sua azienda "The Blonde Salad".

I festeggiamenti sui social

La Ferragni ha infatti riunito tutto il suo team per festeggiare insieme il lieto evento, e per ringraziare i suoi collaboratori del lavoro svolto in questi anni: ha fatto scrivere il nome di ognuno di loro sulla torta, dimostrando ancora una volta quanto Chiara ci tenga alle persone che la circondano e quanto sia importante il suo staff, quasi come se fosse una famiglia.

Per Chiara le novità non finiscono qui, quest'occasione ha infatti coinciso con la realizzazione di quello che sui social descrive come «un sogno femminile che si realizza»

La cabina armadio

Chiara Ferragni, ha infatti fatto costruire all'interno del proprio ufficio una cabina armadio tutta sua, dove custodire i suoi capi preferiti tra borse, scarpe e vestiti per ogni occasione... un lussuoso spazio all' interno del quale si potrà ache rilassare su un comodo divano grigio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA