Michelle Hunziker, tenera mamma e nonna con figlia e nipotino: le foto commuovono i fan

Lei è stata una mamma giovane e sua figlia Aurora Ramazzotti è una mamma giovane e proprio questo fa di lei una nonna giovanissima o come preferisce essere chiamata una mamma al cubo. E infatti, senza mai smentire il suo ruolo da nonna, Michelle Hunziker sta cercando di dedicare quanto più tempo al nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Infatti, nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato due foto tenerissime nelle sue Instagram stories che hanno commosso i fan. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio.

Le due foto che Michelle Hunziker ha pubblicato nelle sue Instagram stories mostrano l'affetto di mamma e nonna Michelle per la figlia e il suo nipotino.

La showgirl sta dimostrando ai suoi follower che di amore, in questo periodo, ne sta ricevendo molto. La famiglia è felice e certo non mancano foto e video che documentano la splendida atmosfera in casa piena d'amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 18:53

