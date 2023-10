Belen Rodriguez, fuga in montagna con il fidanzato Elio Lorenzoni: «Adesso chiedetemi se sono felice»

di Redazione web

Belen Rodriguez si sta rilassando in montagna insieme alla sua famiglia e al suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. La showgirl argentina, che nei giorni scorsi con i suoi silenzi e la permanenza in una clinica, aveva fatto preoccupare i suoi fan, è tornata sui social più attiva che mai e i suoi milioni di follower sono contenti di vederla di nuovo. Ora, Belen sta celebrando la sua "vita splendente".

Il post Instagram di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, dopo una breve assenza da Instagram per un breve soggiorno in una clinica privata a Padova, si sta godendo la sua famiglia in un luogo da sogno in montagna. Tra passeggiate, falò romantici e piatti di tagliatelle ai funghi, la showgirl argentina è apparsa più sorridente e rilassata e da ciò che scrive nelle didascalie dei suoi post, anche felice.

Belen si sta prendendo del tempo per lei e i suoi bambini, Santiago e Luna Marì, sono con i loro papà.

A corredo dei due nuovi post che ha pubblicato su Instagram, ha scritto: «Vita, la mia vita splendente» e, poi: «Adesso chiedetemi se sono felice». Le due serie di immagini hanno riscosso molto successo e i suoi follower hanno commentato davvero in tantissimi.

I commenti dei follower

Ai fan di Belen Rodriguez sono piaciute molto le nuove foto pubblicate su Instagram e qualcuno ha scritto: «Ti auguro davvero ogni bene», «Serena e felice. Elio ti fa davvero bene.

